Amb Bagger | flotilla? Gaza e ostaggi Israele tema anche in Germania
Roma, 2 ott. (askanews) – “La sofferenza a Gaza e il futuro dei palestinesi così come anche il futuro degli ostaggi israeliani è un tema che viene discusso con molta emozione anche in Germania, in effetti c’erano a bordo delle imbarcazioni anche degli attivisti tedeschi”. Lo ha dichiarato Thomas Bagger, neo ambasciatore tedesco a Roma, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla presenza di circa 15 volontari a bordo della missione Global Sumud Flotilla. “Noi speriamo che la parte israeliana faccia in modo che non si arrivi a uno scontro, che non ci siano feriti e soprattutto che venga garantita l’assistenza consolare a queste persone”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: bagger - flotilla
Flotilla bloccata, le proteste a Roma Dopo il presidio a Termini, è partito un corteo che punta palazzo Chigi. Il cordone della polizia ferma tutto su via del Tritone video di Valerio Valerio @valerigram87 - facebook.com Vai su Facebook
Amb Bagger: flotilla? Gaza e ostaggi Israele tema anche in Germania - (askanews) – “La sofferenza a Gaza e il futuro dei palestinesi così come anche il futuro degli ostaggi israeliani è un tema che viene discusso con molta emozione anche in Germania, in eff ... Riporta msn.com
Global Sumud Flotilla, imbarcazioni italiane in partenza per Gaza da Augusta - La partenza, inizialmente programmata per oggi 11 settembre, è slittata all'alba di domani, ha ... Secondo tg24.sky.it