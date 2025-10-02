Amazon shock | Fire TV abbandona Android e blocca le installazioni manuali
Fire TV sarà sostituita su Android, questa la rivelazione shock di Amazon. Cosa comporterà per gli utenti e quali altri cambiamenti sono previsti? La Fire TV di Amazon è un dispositivo esterno da collegare alla porta HDMI della televisione per accedere ad un tablet Android in formato TV. In questo modo si possono scaricare le app di interesse e accedere ai servizi principali di streaming. La novità è che Fire TV si prepara a salutare Android perché questo sarà sostituito da un nuovo sistema operativo. Amazon ha annunciato l’arrivo di Vega OS per Fire TV con conseguente cambio di base tecnologica e del rapporto tra hardware, app e servizi abbandonando la base Android. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Guida alle Fire TV Stick Amazon (scontate) e confronto con Select 4K appena annunciata - Amazon ha svelato al mondo una nuova generazione di Fire TV Stick, annunciando il modello Fire TV Stick 4K Select durante l’evento hardware autunnale. Come scrive macitynet.it
Amazon presenta una nuova Fire TV 4K e nuovi televisori: addio Android benvenuto VegaOS! - Amazon rinnova la gamma Fire TV con la prima chiavetta 4K Select con sistema operativo proprietario ed i nuovi televisori Omni QLED, Serie 2 e Serie 4. Secondo ispazio.net