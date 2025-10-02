Fire TV sarà sostituita su Android, questa la rivelazione shock di Amazon. Cosa comporterà per gli utenti e quali altri cambiamenti sono previsti? La Fire TV di Amazon è un dispositivo esterno da collegare alla porta HDMI della televisione per accedere ad un tablet Android in formato TV. In questo modo si possono scaricare le app di interesse e accedere ai servizi principali di streaming. La novità è che Fire TV si prepara a salutare Android perché questo sarà sostituito da un nuovo sistema operativo. Amazon ha annunciato l’arrivo di Vega OS per Fire TV con conseguente cambio di base tecnologica e del rapporto tra hardware, app e servizi abbandonando la base Android. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Amazon shock: Fire TV abbandona Android e blocca le installazioni manuali