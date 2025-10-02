Amazon porta in Italia Haul la sfida low cost a Temu e Shein

Anche in Italia arriva Amazon Haul, il nuovo servizio del colosso americano pensato per competere con i portali di e-commerce low cost come Temu e Shein. Il concept è semplice: un negozio online multicategoria dove ogni prodotto ha un prezzo compreso tra 1 e 20 euro. Dopo il lancio in Stati Uniti, Regno Unito e Germania, Haul approda nel nostro paese con un’interfaccia integrata nel sito principale di Amazon, rendendo l’esperienza d’acquisto familiare per gli utenti. Prezzi bassi, ma con la fiducia del brand. Mentre Shein e, soprattutto, Temu hanno conquistato ampie fette di mercato con un’offerta sterminata di prodotti economici, hanno spesso dovuto affrontare critiche sulla qualità degli articoli e sulla sicurezza dei dati degli utenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Amazon porta in Italia Haul, la sfida low cost a Temu e Shein

