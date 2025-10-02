Amazon lancia Haul in Italia | migliaia di prodotti sotto i 20 euro

Dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania, Haul arriva anche nel nostro Paese: la nuova esperienza d’acquisto firmata Amazon garantisce solo shopping low cost, con sconti extra e consegne gratuite a partire da 15 euro di spesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

