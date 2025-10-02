Amazon lancia Haul il nuovo store dove trovi tutto a partire da 1 euro Come funziona
Un vero e proprio paradiso per gli appassionati di shopping, dove fare affari e acquistare prodotti a partire da 1 euro. Si tratta di Amazon Haul, il nuovo store che, dopo il successo ottenuto in Germania, Stati Uniti e Regno Unito, arriva anche in Italia. Qui potrai trovare migliaia di prodotti a 20 euro o meno, articoli sotto i 10 euro e addirittura a partire da solamente 1 euro. Prezzi incredibili e tante categorie, fra cui lifestyle, casa, moda e bellezza. Come funziona Amazon Haul. Ma come funziona Amazon Haul? Partiamo dalle basi: per accedere ti basterà cercare “Haul” nella barra di ricerca oppure selezionare la sezione nel menù principale. 🔗 Leggi su Dilei.it
