Amazon | Alexa+ presto in Italia Le sfide e le difficoltà per la versione internazionale

A margine della presentazione dei nuovi dispositivi Amazon abbiamo incontrato Daniel Rausch, vice-president della divisione Alexa ed Echo. Insieme ad altri manager ci ha raccontato perché portare il nuovo servizio in altre lingue non è solo una questione di traduzione.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Amazon: “Alexa+ presto in Italia”. Le sfide e le difficoltà per la versione internazionale

Amazon lancia nuovi Kindle, Echo e Fire TV con Alexa+. Le videocamere Ring avranno AI e riconoscimento facciale, ma anche funzioni dedicate a cani e gatti smarriti

Scuola, con Amazon Alexa ecco 'Tutor Five' per supporto studio bambini e ragazzi con Bes

