Amalia d’Olanda innamorata? Chi è l’uomo d’affari con cui si è divertita all’Oktoberfest
L’amore è nell’aria nella corte olandese. Se solo qualche giorno fa circolavano voci su una possibile liaison tra la Principessa Alexia e il famoso rapper Antoon, ora è l’erede al trono a finire sotto i riflettori per una presunta love story. Le voci hanno iniziato a rincorrersi dopo la sua apparizione a uno degli eventi più popolari della Germania, l’Oktoberfest. La presenza di Amalia d’Olanda a questa celebrazione non è passata inosservata, così come la sua stretta vicinanza con Christopher von Halem, membro di una importante famiglia di Monaco con legami con il mondo dell’arte e della finanza. 🔗 Leggi su Dilei.it
