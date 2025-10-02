Alviti Angpg Body cam obbligatorio per le guardie giurate | strumento per la sicurezza e la detenzione di comportamenti illeciti

Le body cam stanno diventando uno strumento sempre più essenziale per le forze dell’ordine e le aziende private che cercano maggiore trasparenza, sicurezza e raccolta di prove affidabili. Questi dispositivi, posizionati sul corpo degli operatori, registrano video in tempo reale, fornendo un occhio imparziale su ciò che accade durante le operazioni. Oltre a dissuadere comportamenti illeciti, le body cam offrono prove concrete per chiarire controversie e assicurare che gli operatori agiscano in modo conforme e professionale. “La capacità deterrente delle body cam è uno dei loro principali vantaggi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it