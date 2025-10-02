Altro pareggio casalingo La decidono i difensori Al gol del Monza di Carboni risponde di testa Guarino
di Simone Cioni Altra prestazione non certo brillantissima di un Empoli, che con il cuore riesce comunque a evitare la sconfitta contro un Monza altrettanto in difficoltà, che pur facendo il minimo sindacale colpisce due pali nel primo tempo e passa in vantaggio in avvio di ripresa. L’Empoli si vede a sprazzi e continua a manifestare le stesse amnesie delle precedenti partite, in tutte le zone del campo. Rispetto al derby con la Carrarese Pagliuca fa tre cambi: Belardinelli per Yepes in mezzo al campo al fianco di Ghion, Ceesay per Ignacchiti, fermato da un problema muscolare alla coscia sinistra accusato nella rifinitura di ieri mattina, e Moruzzi a sinistra per Carboni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altro pareggio casalingo. La decidono i difensori. Al gol del Monza di Carboni risponde di testa Guarino