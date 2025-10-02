Stephen King fa paura! Non solo nel senso che spaventare i lettori è sicuramente un obiettivo che il popolare scrittore si propone con il contenuto horror dei suoi best-seller, molti dei quali sono stati trasposti in film di altrettanto successo dei libri. Negli Stati Uniti di Trump, eletto anche promettendo una reazione alle censure “woke”, pare che sia lui il primo bersaglio di una censura, questa volta in salsa Maga. Secondo il rapporto annuale di Pen America, sono infatti ben 6.870 le opere che nel corso del 2024-25 sono state ritirate o soggette a restrizioni nelle biblioteche scolastiche americane. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Altro che woke, è Stephen King il più censurato nell'America di Trump