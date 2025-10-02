Sarà anche un popolo di navigatori il nostro (Flotilla docet), ma quassù al nord preferiamo la ferrovia. Siamo pur sempre padani di locomotiva. Non è un caso se, in occasione delle Olimpiadi Milano. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Altro che fermi, all’Expo Ferroviaria un’Italia che corre: idrogeno e tecnologia