Altra spaccata a ridosso del centro I negozianti chiedono più controlli

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo a pochi passi dal centro cittadino, ma per i commercianti della zona non appena cala il buio l’area si rivela tutt’altro che sicura: a dimostrare che la situazione sta peggiorando in questi ultimi mesi c’è l’ultima “spaccata” che, nella notte tra martedì e mercoledì, ha riguardato una cartoleria di corso Garibaldi, nel tratto che da corso Italia si snoda poi sino al confine con Castellanza. Quando mercoledì mattina i proprietari della Cartoleria del Corso, ancora prima di arrivare sul posto, sono stati avvertiti dai vicini di quanto successo non hanno potuto fare altro che verificare la situazione e denunciare l’accaduto al commissariato della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

altra spaccata a ridosso del centro i negozianti chiedono pi249 controlli

© Ilgiorno.it - Altra spaccata a ridosso del centro. I negozianti chiedono più controlli

In questa notizia si parla di: altra - spaccata

Devastata un’altra gioielleria in Emilia-Romagna: dopo il colpo di Bologna, furto da 100mila euro in un centro commerciale del Ferrarese - Dopo la spaccata di ieri in piazza Cavour a Bologna, da Rocca (foto), i ladri hanno colpito di nuovo in regione, ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Furto con spaccata in farmacia. Presi contanti e carta di credito. I ladri prelevano altri 800 euro - Il colpo venerdì notte al punto vendita Graziosi, dentro il centro commerciale Nova (Sesso). Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Altra Spaccata Ridosso Centro