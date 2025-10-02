Altra spaccata a ridosso del centro I negozianti chiedono più controlli
Siamo a pochi passi dal centro cittadino, ma per i commercianti della zona non appena cala il buio l’area si rivela tutt’altro che sicura: a dimostrare che la situazione sta peggiorando in questi ultimi mesi c’è l’ultima “spaccata” che, nella notte tra martedì e mercoledì, ha riguardato una cartoleria di corso Garibaldi, nel tratto che da corso Italia si snoda poi sino al confine con Castellanza. Quando mercoledì mattina i proprietari della Cartoleria del Corso, ancora prima di arrivare sul posto, sono stati avvertiti dai vicini di quanto successo non hanno potuto fare altro che verificare la situazione e denunciare l’accaduto al commissariato della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
