Alto Calore Femca Cisl | Si prosegua sulla strada del risanamento

La Femca Cisl Campania, insieme alla componente Femca della RSU di Alto Calore Servizi, esprime la propria soddisfazione pe r l'individuazione del nuovo Amministratore Delegato di ACS, nella persona del Prof.ssa Avv. Alfonsina De Felice, cui formula i migliori auguri di buon lavoro. La scrivente O.S. auspica che l'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dal Concordato, prosegua sulla strada del risanamento. A tal fine la componente Femca della RSU è pronta sin da subito a continuare a fare la sua parte auspicando un confronto serio e articolato, al fine di mettere in sicurezza l'Azienda e conseguentemente garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali di Alto Calore.

