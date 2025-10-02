Alto Calore Femca Cisl Campania | L' azienda prosegua sulla strada del risanamento

La Femca Cisl Campania, insieme alla componente Femca della RSU di Alto Calore Servizi, esprime la propria soddisfazione per l’individuazione del nuovo Amministratore Delegato di ACS, nella persona del Prof.ssa Avv. Alfonsina De Felice, cui formula i migliori auguri di buon lavoro. La scrivente O. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

