Altalena d’autunno | sole in arrivo ma domenica tornano le piogge

Una breve tregua si profila sull’Italia dopo giornate segnate da piogge insistenti: l’anticiclone delle Azzorre si allunga verso il Mediterraneo e promette cieli più sereni, pur con temperature ancora rigide, secondo i dati verificati da Adnkronos per Sbircia la Notizia Magazine. Un anticiclone in avvicinamento Il ritorno di un robusto campo di alta pressione atlantico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

