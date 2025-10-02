Alta tensione a Bologna | la stazione blindata scontri con i manifestanti | VIDEO

Mattinata di tensione a Bologna, dove il corteo di studenti e collettivi ha tentato di entrare in stazione centrale passando dall’ingresso di piazza Medaglie d’Oro. A sbarrare il passaggio il battaglione dei carabinieri, che ha respinto l’assalto: secondo le prime ricostruzioni ci sono stati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

alta tensione bologna stazioneViolenza ProPal a Bologna: davanti alla stazione lancio di uova e fumogeni - Si alza la tensione a Bologna nel giorno della mobilitazione studentesca in sostegno alla missione “Global Sumud Flotilla”. Scrive iltempo.it

Flotilla, tensione a Bologna davanti alla stazione: la polizia respinge i manifestanti a manganellate – Video - Gli studenti delle superiori e dell’Università di Bologna in corteo sono arrivati davanti alla stazione dove hanno trovato i carabinieri in tenuta antisommossa che con alcune manganellate li hanno ... Riporta ilfattoquotidiano.it

