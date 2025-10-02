Almanacco | Venerdì 3 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Venerdì 3 Ottobre è il 277° giorno del calendario gregoriano, mancano 88 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San DionigiProverbio di OttobreOttobre è bello, ma tieni in man l'ombrelloAccadde Oggi1906 – Prima teatrale del capolavoro di William Vaughn Moody La Grande Barriera1909 – A. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Viene assegnato il Premio Nobel per la fisica agli scienziati Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish per aver fondato il progetto LIGO per la ricerca sulle onde gravitazionali