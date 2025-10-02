almanacco del giorno giovedì 2 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Santi Angeli Custodi e anche la festa di tutti i nonni in Italia è la giornata internazionale della nonviolenza sono nati oggi in una tana Gandhi gru comars Guido Crepax e Sting di noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi E allora tantissimi auguri a Muriel auguri Mariella e poi tanti auguri anche a Renato a Francesco e Simone una buonissima giornata invece che Auguriamo a Sabrina Rita Mena e Amanda e poi il nostro viaggio tempo ci porta nel 1870 il Plebiscito per l'annessione di Roma al Regno d'Italia dopo la Breccia di Porta Pia nel 1928 a Madrid e scrive affonda loveday e poi nel 2007 Le Nazioni Unite che proclamano il 2 ottobre come abbiamo detto la giornata internazionale della nonviolenza proprio in onore della nascita del Natural G Noi ci salutiamo con un bel proverbio dedica dei nonni i nonni sono le radici della famiglia e le foglie della saggezza Buona giornata almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 02-10-2025