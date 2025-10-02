Alma Fano risultati altalenanti e assenze in attacco Il ds Canestrari | Niente panico Aspettiamo solo Gucci e Sartori

Aspettando Gucci e compagni. In casa granata si preferisce guardare maggiormente ai problemi interni piuttosto che a quanto succede fuori. La classifica vede già avversari come il Lunano decisi a prendere il largo, ma i vertici del club di via Toscanini sono concentrati sulle questioni di casa nostra. Ogni giudizio, attualmente, non può prescindere dalle assenze pesanti che condizionano il rendimento e i risultati della squadra. Questo deve essere chiaro. Concetto che è stato ribadito anche dal direttore sportivo Roberto Canestrari: "Siamo in una situazione di emergenza e le cose non si cambiano dalla sera alla mattina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

