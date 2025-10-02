Alma Fano risultati altalenanti e assenze in attacco Il ds Canestrari | Niente panico Aspettiamo solo Gucci e Sartori
Aspettando Gucci e compagni. In casa granata si preferisce guardare maggiormente ai problemi interni piuttosto che a quanto succede fuori. La classifica vede già avversari come il Lunano decisi a prendere il largo, ma i vertici del club di via Toscanini sono concentrati sulle questioni di casa nostra. Ogni giudizio, attualmente, non può prescindere dalle assenze pesanti che condizionano il rendimento e i risultati della squadra. Questo deve essere chiaro. Concetto che è stato ribadito anche dal direttore sportivo Roberto Canestrari: "Siamo in una situazione di emergenza e le cose non si cambiano dalla sera alla mattina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: alma - fano
Adesso il Fano può di nuovo chiamarsi Alma
Confortante il debutto stagionale su pista dei ragazzi della Scd Alma Juventus Fano
L’Alma Fano si presenta: ci sarà Eraldo Pecci
SCD Alma juventus Fano, importante finale di stagione con il terzo posto dell’allievo di Kevin Piccioli. Clicca il link www.fanoinforma.it/scd-alma-juventus-fano-importante-finale-di-stagione-con-il-terzo-posto-dellallievo-di-kevin-piccioli/ - facebook.com Vai su Facebook
Alma Fano, risultati altalenanti e assenze in attacco. Il ds Canestrari: "Niente panico. Aspettiamo solo Gucci e Sartori» - In casa granata si preferisce guardare maggiormente ai problemi interni piuttosto che a quanto succede ... Si legge su msn.com
Adesso il Fano può di nuovo chiamarsi Alma - Non tutta la vecchia dizione, vale a dire Alma Juventus Fano 1906 perché quel logo è detenuto dall’avvocato Giovanni Orciani, ma per lo meno la parola ... ilrestodelcarlino.it scrive