Alma Fano risultati altalenanti e assenze in attacco Il ds Canestrari | Niente panico Aspettiamo solo Gucci e Sartori

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aspettando Gucci e compagni. In casa granata si preferisce guardare maggiormente ai problemi interni piuttosto che a quanto succede fuori. La classifica vede già avversari come il Lunano decisi a prendere il largo, ma i vertici del club di via Toscanini sono concentrati sulle questioni di casa nostra. Ogni giudizio, attualmente, non può prescindere dalle assenze pesanti che condizionano il rendimento e i risultati della squadra. Questo deve essere chiaro. Concetto che è stato ribadito anche dal direttore sportivo Roberto Canestrari: "Siamo in una situazione di emergenza e le cose non si cambiano dalla sera alla mattina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

alma fano risultati altalenanti e assenze in attacco il ds canestrari niente panico aspettiamo solo gucci e sartori

© Sport.quotidiano.net - Alma Fano, risultati altalenanti e assenze in attacco. Il ds Canestrari: "Niente panico. Aspettiamo solo Gucci e Sartori»

In questa notizia si parla di: alma - fano

Adesso il Fano può di nuovo chiamarsi Alma

Confortante il debutto stagionale su pista dei ragazzi della Scd Alma Juventus Fano

L’Alma Fano si presenta: ci sarà Eraldo Pecci

alma fano risultati altalenantiAlma Fano, risultati altalenanti e assenze in attacco. Il ds Canestrari: "Niente panico. Aspettiamo solo Gucci e Sartori» - In casa granata si preferisce guardare maggiormente ai problemi interni piuttosto che a quanto succede ... Si legge su msn.com

Adesso il Fano può di nuovo chiamarsi Alma - Non tutta la vecchia dizione, vale a dire Alma Juventus Fano 1906 perché quel logo è detenuto dall’avvocato Giovanni Orciani, ma per lo meno la parola ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alma Fano Risultati Altalenanti