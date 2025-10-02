All’Oasi Lipu di Ostia due giornate per scoprire la bellezza degli uccelli selvatici

Ostia, 2 ottobre 2025 – Non serve andare lontano per immergersi nella natura: basta raggiungere la foce del Tevere, dove l’Oasi Lipu di Ostia custodisce uno dei patrimoni di biodiversità più preziosi del Lazio. Qui, tra canneti e specchi d’acqua, vivono e sostano oltr e 220 specie di uccelli, dal fenicottero rosa al martin pescatore, dal falco di palude al cavaliere d’Italia. In questo scenario unico, sabato 4 e domenica 5 ottobre, si svolgerà l ’EuroBirdwatch, la più grande manifestazione europea di birdwatching, promossa da BirdLife Europa e, in Italia, dalla Lipu – BirdLife Italia. Un programma tra natura, cultura e scoperta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it