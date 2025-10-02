2025-10-02 02:23:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Nottingham Forest v Midtjylland Match Anteprima. La prima partita in casa europea di Nottingham Forest dal 1996 è anche un’opportunità per il nuovo manager Ange Postecoglou di basarsi sul miglior risultato del suo regno finora nel giorno della Matchday 2 della Europa League 202526. Postecoglou ne ha persi tre e ha disegnato una delle sue partite domestiche da quando ha preso in carico il 9 settembre, ma ha guidato la sua nuova squadra a un pareggio per 2-2 a Real Betis il 24 settembre, riprendendosi dalla caduta indietro per condurre per 62 minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Allineamenti, statistiche, anteprima di Europa League