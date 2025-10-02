Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo
A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per venti forti e mare agitato, valido fino alle 20.00 di venerdì 3 ottobre, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, i cimiteri, il pontile nord di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
