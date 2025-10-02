Allerta meteo in Campania per vento forte Napoli chiude parchi e cimiteri

Forti raffiche di vento e mare agitato attesi fino a venerdì. Dopo l’avviso di allerta meteo in Campania, il Comune dispone la chiusura di parchi cittadini, spiagge pubbliche e cimiteri. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo in Campania per venti forti e mareggiate valida dalle ore 20 di mercoledì 1 ottobre fino alle . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Allerta meteo in Campania per vento forte, Napoli chiude parchi e cimiteri

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

