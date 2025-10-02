Allegri il ritorno allo Stadium da avversario | dalla giacca scaraventata a terra al corto muso i momenti più iconici della sua avventura bianconera
Una domenica che, per Massimiliano Allegri, non potrà essere come le altre. Il suo Milan, il 5 ottobre, farà infatti visita alla Juventus, sulla cui panchina il tecnico livornese ha trascorso ben otto stagioni dal 2014 al 2024 (con una pausa tra il 2019 ed il 2021) conquistando complessivamente. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: allegri - ritorno
Clamoroso Acerbi, rescissione con l’Inter e ritorno al Milan: “Allegri ci pensa”
Milan, il ritorno di Allegri e gli esordienti: chi promette di più? | VIDEO
Donnarumma e il ritorno al Milan: spunta il ‘piano’ di Allegri
Le tre chiavi di Allegri per il suo ritorno allo Stadium: Saelemaekers, Pulisic e Fofana per scardinare la Juventus - X Vai su X
#Camarda è un affare internazionale: il primo gol in #SerieA a 17 anni scatena l'interesse di #Juventus, #Inter e #ManchesterCity! Il gioiello del #Milan è paragonato a Lamine #Yamal, un segnale forte per il DS Igli #Tare. #Allegri aspetta il ritorno del g - facebook.com Vai su Facebook
Milan, le mosse anti-Juve di Allegri per il suo ritorno allo Stadium - Ecco cosa sta preparando Max per il big match di domenica Un incrocio che sa di passato e di futuro. Si legge su calcionews24.com
Juventus-Milan: dove vedere il ritorno di Max Allegri allo Stadium da avversario - Juventus – Milan del 5 ottobre 2025: info su diretta TV e streaming, analisi tattica e motivi per cui non puoi perderti il big match di Serie A ... Segnala tag24.it