Allegri ha sfilato la maglia della salute a Modric | Corri quanto come e dove vuoi Gazzetta

Ilnapolista.it | 2 ott 2025

Luigi Garlando sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport esalta Luka Modric e lo fa prendendo a riferimento lo scontro diretto di domenica sera contro il Napoli e Kevin De Bruyne “V a fatta la tara del carattere. Luka Modric  ha sempre avuto gli occhi svegli  di un discolo di strada, con il cappellino  da baseball girato sul collo e la fionda in  tasca. Kevin De Bruyne, invece, ricorda un  bambinone studioso, da primo banco, col  broncio anche quando gli riconsegnano il  compito di matematica senza errori. Ma,  fatta la tara, resta comunque forte il contrasto  tra le prestazioni dei due campioni, nell’incrocio  di San Siro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

