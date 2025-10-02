Allegri ha sfilato la maglia della salute a Modric | Corri quanto come e dove vuoi Gazzetta

Luigi Garlando sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport esalta Luka Modric e lo fa prendendo a riferimento lo scontro diretto di domenica sera contro il Napoli e Kevin De Bruyne “V a fatta la tara del carattere. Luka Modric ha sempre avuto gli occhi svegli di un discolo di strada, con il cappellino da baseball girato sul collo e la fionda in tasca. Kevin De Bruyne, invece, ricorda un bambinone studioso, da primo banco, col broncio anche quando gli riconsegnano il compito di matematica senza errori. Ma, fatta la tara, resta comunque forte il contrasto tra le prestazioni dei due campioni, nell’incrocio di San Siro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

