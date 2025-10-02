All’artista Mimmo Paladino un Premio alla Carriera dal Comune di Vietri sul Mare

Il Comune di Vietri sul Mare, la direttrice artistica di “Viaggio attraverso la Ceramica” Rita Raimondi e la Cna di Salerno annunciano “il conferimento del Premio alla Carriera 2025 al Maestro Mimmo Paladino, figura eminente e tra le più autorevoli dell’arte contemporanea internazionale”. “Artista poliedrico e visionario – si legge nella motivazione –, Paladino ha saputo attraversare linguaggi e materiali con una forza poetica inconfondibile, contribuendo in modo decisivo alla ridefinizione del panorama visivo contemporaneo. Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso artistico capace di dialogare con il tempo, la materia e il pensiero, divenendo fonte di ispirazione per generazioni di artisti e studiosi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

