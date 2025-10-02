Allarme Onu | donne e bimbi nel mirino dell’estremismo globale

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 60ª sessione del Consiglio Onu per i diritti umani ha mostrato come l’estremismo che imperversa dall’India allo Yemen non conosca confini: le stesse reti colpiscono donne e bambini in Asia e, rimbalzando sulle nostre periferie, alimentano radicalizzazione, antisemitismo e terrorismo nel cuore dell’Europa. Trame di violenza in un corridoio strategico Quando si osserva la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

allarme onu donne e bimbi nel mirino dell8217estremismo globale

© Sbircialanotizia.it - Allarme Onu: donne e bimbi nel mirino dell’estremismo globale

In questa notizia si parla di: allarme - donne

Missili dallo Yemen, allarme a Tel Aviv e Gerusalemme | Nuovi raid israeliani a Gaza, almeno 24 morti: anche donne e bambini

Le donne sono meno attente alla salute del proprio cuore. E questo le rende più a rischio di malattie cardiovascolari. Gli esperti lanciano l’allarme

Obesità in Italia: 23 milioni di adulti sovrappeso, allarme tra giovani e donne. Aumento del 4% in 20 anni, con picchi tra le nuove generazioni

allarme onu donne bimbiDifendere i più deboli dall’estremismo: l’allarme dall’Unhrc 60 - Dal dibattito di Ginevra è emersa una convinzione condivisa: la lotta all’estremismo non è soltanto un tema di politica estera ma una responsabilità morale. Secondo adnkronos.com

Gaza, allarme ONU per i bambini che muoiono di fame - “Dozzine di bambini stanno morendo di fame”, ha dichiarato mercoledì Riyad Mansour, osservatore della Palestina presso le Nazioni Unite, scoppiando in lacrime mentre descriveva le condizioni disperate ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allarme Onu Donne Bimbi