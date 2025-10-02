Allarme Juventus Tudor già rischia | fa la fine di Motta

Non se la passa bene Igor Tudor, che sembra aver imboccato una strada molto pericolosa in termini di risultati. Rischia di fare la fine di Thiago Motta. All’orizzonte della Juventus si riaffaccia un’ombra che i tifosi bianconeri conoscono bene: quella dei pareggi a catena che, nella scorsa stagione, furono fatali a Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano venne esonerato a marzo 2025 dopo una sequenza interminabile di gare terminate con il segno X, una sorta di abbonamento al mezzo passo falso che minò ogni velleità di vertice della squadra. Adesso la storia sembra voler riproporre lo stesso copione, con Igor Tudor chiamato a fare i conti con una serie di risultati che stanno lentamente erodendo l’entusiasmo delle prime settimane. 🔗 Leggi su Sportface.it

