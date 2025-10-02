Allarme al Rizzoli il piano della Regione | stop agli interventi per quasi un mese

Bologna, 2 ottobre 2025 – Sospendere tutta l’attività chirurgica programmata del Rizzoli dal 12 dicembre fino al 7 gennaio e fare solo la pura emergenza. Il piano è stato comunicato ieri pomeriggio dal direttore generale, Andrea Rossi, in una riunione convocata ad hoc alla quale hanno presenziato i direttori dei Dipartimenti e tutti i primari delle Unità operative. Un piano chiesto dalla Regione, che sta cercando di gestire il disavanzo economico chiedendo, quindi, una riduzione degli interventi di ortopedia programmata nell’ultima parte dell’anno. L’obiettivo è arrivare a un risparmio ma, di fatto, si sposta solo il problema in avanti di qualche settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

