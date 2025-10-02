All’Amedeo d’Aosta brillano le certificazioni Cambridge
Grande partecipazione ed emozione alla Scuola Secondaria di Primo Grado Amedeo d'Aosta di Bari, dove il 26 settembre, nell'aula magna, alla presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Daniela Castelluccia, degli insegnanti, degli studenti e dei genitori, si è svolta la cerimonia di consegna.
Applausi e sorrisi alla manifestazione di accoglienza della scuola secondaria di primo grado "Amedeo D'Aosta": musica e teatro per i nuovi studenti
Sabato 27 settembre, in occasione dei cento anni della Cementeria di Cagnano Amiterno, anche i ragazzi dell'indirizzo *Chimica dei materiali e Biotecnologie* *dell'Istituto "Amedeo D'Aosta" dell'Aquila* sono stati protagonisti dell'evento "Porte Aperte".