Alla Società del Gotto una serata in ricordo di Teresa Sensi pioniera femminile del giornalismo italiano
La Società del Gotto di Perugia si prepara a riprendere le sue attività culturali, confermando il suo impegno nel promuovere eventi che celebrano figure di rilievo e momenti di approfondimento storico e culturale. Il primo appuntamento del nuovo ciclo si terrà sabato 4 ottobre presso la sede di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: societ - gotto
, . alla sede della Società del Gotto in Via Enrico dal Pozzo, 47 – Perugia (zona Porta Pesa) ` Incontro su Vai su Facebook
Serata in ricordo di Nino Benvenuti a Bahia Blanca - Il consolato generale d'Italia a Bahía Blanca,, nel quadro della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo. ansa.it scrive