Alla scoperta di Villa Cittadella Vigodarzere tra natura arte e massoneria

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 Ottobre 2025. Imperdibile e suggestiva la visita al parco storico di Villa Cittadella Vigodarzere, mirabile esempio del genio di Giuseppe Jappelli. La nascita del parco Valmarana, avvenuta nel 1817, fu affidata all’architetto che tanto ha dato alla nostra città, con i progetti ad. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperta - villa

Omicidi Villa Pamphilj, dalla scoperta dei cadaveri a estradizione Kaufmann: cosa sappiamo

Serra hi-tech scoperta nella villa di un 63enne

Una piantagione di marijuana hi-tech in una villa di Giugliano scoperta dai carabinieri

scoperta villa cittadella vigodarzere"Alla scoperta di Villa Cittadella Vigodarzere tra natura, arte e massoneria" - Imperdibile e suggestiva la visita al parco storico di Villa Cittadella Vigodarzere, mirabile esempio del genio di Giuseppe Jappelli. Si legge su padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Villa Cittadella Vigodarzere