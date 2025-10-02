Alla scoperta di Villa Cittadella Vigodarzere tra natura arte e massoneria
Domenica 12 Ottobre 2025. Imperdibile e suggestiva la visita al parco storico di Villa Cittadella Vigodarzere, mirabile esempio del genio di Giuseppe Jappelli. La nascita del parco Valmarana, avvenuta nel 1817, fu affidata all’architetto che tanto ha dato alla nostra città, con i progetti ad. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: scoperta - villa
Omicidi Villa Pamphilj, dalla scoperta dei cadaveri a estradizione Kaufmann: cosa sappiamo
Serra hi-tech scoperta nella villa di un 63enne
Una piantagione di marijuana hi-tech in una villa di Giugliano scoperta dai carabinieri
Alla scoperta di Villa Lattes Istrana e del suo parco Visita en plein air nel verde della Villa! Una Villa che ha tante storie da raccontare. Storie di un passato recente, come quelle scritte nel 1945 dall’avvocato Bruno Lattes nelle sue memorie. Un luogo in cui - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta di Villa d’Este a Tivoli e della sua Fontana dell’Organo (e quando suona) - X Vai su X
"Alla scoperta di Villa Cittadella Vigodarzere tra natura, arte e massoneria" - Imperdibile e suggestiva la visita al parco storico di Villa Cittadella Vigodarzere, mirabile esempio del genio di Giuseppe Jappelli. Si legge su padovaoggi.it