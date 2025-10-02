Alla scoperta dell' antico borgo fluviale di Pontemanco
Sabato 11 ottobre 2025 vi invitiamo a visitare insieme a noi il bellissimo antico borgo fluviale di Pontemanco, che lega la sua storia alla presenza di mulini costruiti per sfruttare le acque del Biancolino, canale fatto derivare dal canale Battaglia che va ad immettersi nel canale di Cagnola. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: scoperta - antico
La scoperta: dal libro antico spunta una reliquia attribuita a Santa Veronica Giuliani
La straordinaria scoperta di un antico frantoio romano in Sabina
Alla scoperta dei segreti dei giardini dell’antico Egitto. Un viaggio tra natura, mito e storia che sorprende e incanta. Presentazione del volume di Divina Centore (Museo Egizio), edito da Il Mulino. - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta dell'antico borgo fluviale di Pontemanco - Sabato 11 ottobre 2025 vi invitiamo a visitare insieme a noi il bellissimo antico borgo fluviale di Pontemanco, che lega la sua storia alla presenza di mulini costruiti per sfruttare le acque del Bian ... Si legge su padovaoggi.it
Tour guidato alla scoperta dell’antico borgo e dei presepi - Domenica 29 dicembre la Destination Managemente Company dei Percorsi del Savio propone una nuova esperienza in ... Segnala ilrestodelcarlino.it