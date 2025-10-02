alla sapienza un tasto dorato trasforma la solitudine in dialogo fra studenti

Agli ingressi della Sapienza di Roma è spuntato un pulsante dorato che invita gli studenti a dichiarare la propria solitudine. È la nuova tappa di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale ideata da Luca Abete, che da undici anni percorre le università italiane per trasformare fragilità e disagio in coraggio condiviso. Un totem che accende i riflettori . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

