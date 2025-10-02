Alla Paris Fashion Week Olivier Rousteing riporta le sue modelle in spiaggia tra reti da pesca conchiglie e sabbia
P er Balmain l’estate non ha fine. . La collezione Primavera-Estate 2026 celebra una donna moderna, sensuale e libera. Pantaloni sarouel dai volumi generosi, abiti lunghi e fluttuanti e shorts cargo in pelle con cinture in corda marina creano silhouette leggere ma potenti. Stivali slouchy e bomber portati con naturalezza completano il look, trasmettendo disinvoltura e sicurezza. Ogni dettaglio richiama uno spirito bohémien, fresco e contemporaneo. PFW PE26: In e Out dallo Street Style. 🔗 Leggi su Iodonna.it
