‘Alla nonna’ la dolce poesia di Gabriele D’Annunzio
In occasione della ricorrenza dei nonni, Alla nonna, il dolce componimento di Gabriele D’Annunzio intriso di nostalgia. D’inverno ti mettevi una cuffiettacoi nastri bianchi come il tuo visino,e facevi ogni sera la calzetta,seduta al lume, accanto al tavolino. Io imparavo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: nonna - dolce
Sole è nata: il dolce gesto della famosa nonna sorprende tutti
Domani Festa dei Nonni! Per l'occasione vi propongo questo fantastico dolce! Una rivisitazione della classica Torta della Nonna realizzata con frolla e crema pasticcera, arricchita da gustose amarene!! https://blog.giallozafferano.it/ledolcicreazionidicris/torta-d - facebook.com Vai su Facebook
“La nonna” (1881), la dolce poesia di Gabriele D’Annunzio da dedicare ai nostri nonni - Per l’occasione, riscopriamo "Alla nonna", una tenera poesia che Gabriele D’Annunzio compone nel 1881 per la sua adorata nonna Anna ... Scrive libreriamo.it
La dolce poesia di Anna De Stefano a Spazio Uno Tre - GIOIA – I sorrisi, gli sguardi, la palla che rimbalza se lanciata contro il muro, in un gioco continuo. Secondo faxonline.it