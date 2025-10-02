‘Alla nonna’ la dolce poesia di Gabriele D’Annunzio

Fremondoweb.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della ricorrenza dei nonni, Alla nonna, il dolce componimento di Gabriele D’Annunzio intriso di nostalgia. D’inverno ti mettevi una cuffiettacoi nastri bianchi come il tuo visino,e facevi ogni sera la calzetta,seduta al lume, accanto al tavolino. Io imparavo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

8216alla nonna8217 la dolce poesia di gabriele d8217annunzio

© Fremondoweb.com - ‘Alla nonna’, la dolce poesia di Gabriele D’Annunzio

In questa notizia si parla di: nonna - dolce

Sole è nata: il dolce gesto della famosa nonna sorprende tutti

8216alla nonna8217 dolce poesia“La nonna” (1881), la dolce poesia di Gabriele D’Annunzio da dedicare ai nostri nonni - Per l’occasione, riscopriamo "Alla nonna", una tenera poesia che Gabriele D’Annunzio compone nel 1881 per la sua adorata nonna Anna ... Scrive libreriamo.it

La dolce poesia di Anna De Stefano a Spazio Uno Tre - GIOIA – I sorrisi, gli sguardi, la palla che rimbalza se lanciata contro il muro, in un gioco continuo. Secondo faxonline.it

Cerca Video su questo argomento: 8216alla Nonna8217 Dolce Poesia