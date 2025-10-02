Alla moglie insulti schiaffi e minacce da tutta la vita | condannato a 11 anni marito violento La difesa | Le voleva bene

Rovellasca (Como) – Quarant’anni di sopraffazione, di privazione di una vita autonoma, rispettosa. Soggiogata a ogni volere del marito, conosciuto quando erano ancora adolescenti, e rimasto per sempre il suo compagno. Fino a luglio di un anno fa, quando le violenze che subiva dall’uomo hanno iniziato a farle temere per la sua vita. Ora per lui, un cinquantenne italiano di Rovellasca, detenuto in carcere dal 27 luglio dello scorso anno, è arrivata la condanna di primo grado: 11 anni per maltrattamenti continuati e violenza sessuale nei confronti della moglie. Il Tribunale Collegiale di Como, ha inoltre disposto una provvisionale di 50mila euro a favore della donna, costituita parte civile con l’avvocato Arianna Cesana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla moglie insulti, schiaffi e minacce da tutta la vita: condannato a 11 anni marito violento. La difesa: “Le voleva bene”

