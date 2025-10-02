Alla guida dell' auto si schianta contro un palo della luce e muore nuova tragedia in Abruzzo

L'Abruzzo piange un'altra vittima della strada con un uomo di 50 anni che ha perso la vita all'Aquila.Come riporta l'Ansa, il 50enne avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro uno dei paletti davanti al cinema Movieplex di Pettino, nella periferia ovest dell'Aquila.Dopo questo primo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

