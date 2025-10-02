’All in One’ | 53mila euro per la sicurezza

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORREGGIO In arrivo un finanziamento pubblico di 53 mila euro per l’ Unione Comuni Pianura Reggiana, del distretto di Correggio, per il progetto "All in One", che prevede pure la formazione del personale in materia di polizia giudiziaria, attraverso un corso di quaranta ore per formare un gruppo di dieci operatori, che possano operare al meglio in caso di comportamenti incivili, passibili di sanzioni amministrative, ed illeciti penali, soprattutto nel caso in cui gli autori siano minorenni. Le risorse consentiranno inoltre di programmare venti servizi specifici appiedati, in orari preserali con slittamenti dei normali orari di servizio, per contrastare i comportamenti incivili nei parchi e nelle principali piazze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217all in one8217 53mila euro per la sicurezza

© Ilrestodelcarlino.it - ’All in One’: 53mila euro per la sicurezza

In questa notizia si parla di: 53mila - euro

Dall'Ue 53mila euro a un'associazione vicina all'islam radicale: "Ora un'interrogazione"

La Ue dà 53mila euro ad associazione vicina all’islam radicale

Cerca Video su questo argomento: 8217all One8217 53mila Euro