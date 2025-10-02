’All in One’ | 53mila euro per la sicurezza
CORREGGIO In arrivo un finanziamento pubblico di 53 mila euro per l’ Unione Comuni Pianura Reggiana, del distretto di Correggio, per il progetto "All in One", che prevede pure la formazione del personale in materia di polizia giudiziaria, attraverso un corso di quaranta ore per formare un gruppo di dieci operatori, che possano operare al meglio in caso di comportamenti incivili, passibili di sanzioni amministrative, ed illeciti penali, soprattutto nel caso in cui gli autori siano minorenni. Le risorse consentiranno inoltre di programmare venti servizi specifici appiedati, in orari preserali con slittamenti dei normali orari di servizio, per contrastare i comportamenti incivili nei parchi e nelle principali piazze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
