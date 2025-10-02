Alfonso Signorini svela perché ha lasciato il GF | le parole su Simona Ventura

Alfonso Signorini parla per la prima volta del suo addio al Grande Fratello e del passaggio di testimone a Simona Ventura. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il giornalista e volto televisivo ha chiarito definitivamente i motivi della sua scelta e ha smentito ogni voce di presunti malumori nei confronti della nuova conduttrice. Ecco cosa ha dichiarato. Grande Fratello 2025: le parole di Alfonso Signorini su Simona Ventura. Alfonso Signorini ha spiegato che non c’è stato alcun attrito con Simona Ventura, anzi: “Con Simona ci siamo sentiti e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Alfonso Signorini svela perché ha lasciato il GF: le parole su Simona Ventura

In questa notizia si parla di: alfonso - signorini

Elisabetta Gregoraci accusa Alfonso Signorini: la sorprendente rivelazione svela tutto

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello, quanto ha guadagnato Alfonso Signorini in 6 edizioni? Parla Gabriele Parpiglia

“Da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio” #alfonsosignorini #grandefatello - X Vai su X

Direttore Alfonso Signorini, lunedì sera ha guardato il Grande Fratello di Simona Ventura? «Certo, se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. - facebook.com Vai su Facebook

Alfonso Signorini svela come ha reagito quando ha scoperto che Simona Ventura avrebbe condotto il Grande Fratello: “Io ero stanco, ma…” - Alfonso Signorini dopo essere stato per ben sei anni il conduttore del Grande Fratello Vip ha lasciato il testimone a Simona Ventura. Secondo isaechia.it

Signorini si sposa e confessa: “Ero stanco del GF”. Poi svela retroscena su Paolo e Pier Silvio Berlusconi - Ecco le ultime rivelazioni del conduttore sulle imminenti nozze con il compagno e la nuova edizione del reality di Canale 5 condotto dalla Ventura. Lo riporta libero.it