Alfonso Signorini svela perché ha lasciato il GF | le parole su Simona Ventura

2 ott 2025

Alfonso Signorini  parla per la prima volta del suo addio al  Grande Fratello  e del passaggio di testimone a Simona Ventura. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il giornalista e volto televisivo ha chiarito definitivamente i motivi della sua scelta e ha smentito ogni voce di presunti malumori nei confronti della nuova conduttrice. Ecco cosa ha dichiarato. Grande Fratello 2025: le parole di Alfonso Signorini su Simona Ventura. Alfonso Signorini ha spiegato che non c’è stato alcun attrito con Simona Ventura, anzi: “Con Simona ci siamo sentiti e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

