Alfonso Signorini Promuove Simona Ventura | Felice che Condotta da un’Amica

Lawebstar.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex conduttore del reality si confessa sul cambio alla guida del Grande Fratello, rivelando di aver chiesto all’azienda di non condurre la nuova edizione per stanchezza. Nessun Malumore: L’Appoggio a Simona Ventura Alfonso Signorini ha espresso il suo pieno sostegno a Simona Ventura, la nuova conduttrice del Grande Fratello. Contrariamente a quanto si possa pensare, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

alfonso signorini promuove simonaAlfonso Signorini svela come ha reagito quando ha scoperto che Simona Ventura avrebbe condotto il Grande Fratello: “Io ero stanco, ma…” - Alfonso Signorini dopo essere stato per ben sei anni il conduttore del Grande Fratello Vip ha lasciato il testimone a Simona Ventura. isaechia.it scrive

alfonso signorini promuove simonaAlfonso Signorini: “Grande Fratello? Ecco perché ho lasciato la conduzione”/ E si sbilancia su Simona Ventura - Alfonso Signorini al Corriere della Sera rivela di aver sentito Simona Ventura prima del Grande Fratello: il messaggio di auguri alla collega ... Lo riporta ilsussidiario.net

