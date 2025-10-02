Alexander Skarsgård sulle scene di sesso gay in Pillion | Se mostri un pene in primo piano c' è un motivo

Scene di sesso grafico molto esplicite nel nuovo film di Alexander Skarsgård, ma lui giustifica la scelta artistica del regista Harry Lighton. Da buon svedese, Alexander Skarsgård si sente a suo agio col proprio corpo e non prova imbarazza per l'alto tasso di scene di sesso grafiche in Pillion, pellicola diretta da Harry Lighton che vede Harry Melling nei panni di Colin, giovane omosessuale che stringe una relazione di sudditanza sessuale con un carismatico leader di una gang di motociclisti di nome Ray (Skarsgård). "Ho scoperto che in questo caso non è poi così rilevante il mio background. Voglio dire, ho un figlio, ma cosa ho fatto in passato, con chi sono stato, uomini, donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

