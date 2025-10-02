Alessio Bondì il 4 ottobre a Monreale per l’ultima tappa prima del tour in America Latina
Bondì presenterà dal vivo il suo quarto album "Runnegghiè", opera che intreccia sonorità mediterranee e canzone contemporanea con le radici ancestrali della Sicilia L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
In questa notizia si parla di: alessio - bond
Alessio è un paziente che ci raggiunge da MILANO , che voleva migliorare il sorriso SENZA LIMARE I DENTI , in tempi veloci Qui il prima e dopo della nostra tecnica di faccette non invasiva , UN SOLO APPUNTAMENTO e nuovo sorriso per il paziente ch - facebook.com Vai su Facebook
Race for the Cure, di corsa per la prevenzione: il 4 ottobre a Salerno, il 9 novembre a Napoli - La Race for the Cure, passeggiata e corsa organizzata da Komen a favore della prevenzione dei tumori al seno e del sostegno a chi affronta la malattia, diventa itinerante: appuntamento doppio in ... Come scrive napoli.repubblica.it