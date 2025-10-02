Alessio Bondì il 4 ottobre a Monreale per l’ultima tappa prima del tour in America Latina

Bondì presenterà dal vivo il suo quarto album "Runnegghiè", opera che intreccia sonorità mediterranee e canzone contemporanea con le radici ancestrali della Sicilia

