Alessia Fabiani e la chirurgia estetica | Mi hanno iniettato silicone a mia insaputa ho le labbra rovinate
Alessia Fabiani racconta la sua disavventura con il filler alle labbra a La Volta Buona. Il monito dell'attrice e showgirl: "Fate attenzione alle sostanze che vi vengono iniettate, io sono stata una vittima". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: alessia - fabiani
Mascia Ferri: «Quando ero al GF la casa era una topaia. Il calendario con Alessia Fabiani? Trash, ma siamo ancora amiche»
Mascia Ferri: «La casa del GF era una topaia con due camerate. Con Alessia Fabiani non ci siamo mai lasciate» - X Vai su X
Alessia Fabiani - facebook.com Vai su Facebook
Alessia Fabiani: “Ho paura della chirurgia estetica”/ “Labbro gonfio da anni, ho subito un danno…” - Alessia Fabiani e la paura per la chirurgia estetica dopo un danno subito, il racconto a La Volta Buona. Secondo ilsussidiario.net
Alessia Fabiani: «Le mie labbra rovinate da un filler sbagliato. Ho paura degli aghi, sto rimuovendo il silicone con il laser» - A La volta buona si parla di chirurgia estetica che, invece di aiutare le persone che si sottopongono alle operazioni, peggiorano la situazione, a volte anche in ... Come scrive msn.com