Alessandro Bigagli nominato direttore medico di Bristol Myers Squibb Italia

In un momento cruciale per l’industria biofarmaceutica italiana, Alessandro Bigagli subentra alla guida medica di Bristol Myers Squibb nel nostro Paese, con il compito di orchestrare la strategia scientifica e clinica dell’azienda, proiettandola verso nuove prospettive di innovazione, collaborazione multidisciplinare e centralità del paziente. Nuovo capitolo per la guida medica in Italia Con la nomina . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

