Alessandro Barbero | i biglietti per la conferenza a Cesena esauriti in 7 minuti

Cesena, 1 ottobre 2025 – Sono bastati sette minuti  per ‘bruciare’ i posti disponibili per la conferenza del professor Alessandro Barbero che il 24 ottobre aprirà al Teatro Bonci il festival Agorà, promosso dal Comune di Cesena e organizzato da Laterza Editore. Lo storico superstar di youtube, podcast e tv terrà una conferenza alle 15.30 sul tema ‘1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale’. Il grandissimo interesse suscitato dall’evento ha causato un picco di accessi al sito del festival, mandandolo in crash pochi istanti dopo l’apertura delle prenotazioni. “Alle 11,07 i posti disponibili risultavano già terminati ” afferma il Comune in una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

