Alea agevolazioni economiche per il mercatino del riuso di Meldola | Un esempio di economia circolare
Alea Ambiente annuncia la stipula di una convenzione con la parrocchia della Madonna del Popolo di Meldola che, attraverso la Caritas locale, gestisce un importante centro del riuso che opera a beneficio di tutto il territorio. Un'agevolazione economica che riguarda l’ammontare della tariffa di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: alea - agevolazioni
«Alea Iacta est» #fiorde nuovo post Usate il suo codice sconto FW25ANTO 15% #SHEIN Venerdì è qui ? buongiorno - X Vai su X
Alea, agevolazioni per chi nel 2021 era in quarantena - Il coordinamento soci Alea Ambiente ha approvato nei giorni scorsi lo stanziamento di fondi – 10mila euro, integrabili se ne servissero di più – per un nuovo provvedimento a favore dei cittadini che ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Agevolazioni Imu. Il plauso di Cna - La Giunta di Sarzana ha introdotto agevolazioni Imu per i proprietari di fondi sfitti che li daranno in locazione nel 2024. Segnala lanazione.it