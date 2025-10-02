Aldo Giovanni e Giacomo la loro vita e carriera diventa un film | svelata la prima clip
Il trio comico più celebre della tv italiana si racconta in un vivace documentario, in arrivo al cinema il 4 dicembre con Medusa. Dopo aver fatto ridere il pubblico italiano al cinema, in tv e a teatro, Aldo, Giovanni e Giacomo diventano oggetto di narrazione grazie al documentario di Sophie Chiarello, Attitudini: nessuna, incentrato sul trio comico. Sophie Chiarello, che ha all'attivo la commedia con Angela Finocchiaro Ci vuole un gran fisico e Il cerchio, documentario premiato col David di Donatello nel 2023, accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini che diventa un racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana, ripercorrendo la loro incredibile carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
