Colpo di scena su Rai 1: Alberto Matano stravolge la diretta e rompe gli schemi per battere la concorrenza. Ecco cosa è successo. Hai notato cosa è successo ieri pomeriggio su Rai 1? Un gesto inaspettato ha sconvolto la routine televisiva e acceso la sfida tra due colossi dell’informazione. Alberto Matano, volto simbolo de La Vita in Diretta, ha spiazzato tutti. Niente solita passerella, nessun saluto agli inviati, nessuna pubblicità d’apertura. Il programma è partito dritto al punto. Un’intervista intensa e toccante: a parlare, il figlio di Elisabetta, la donna uccisa brutalmente a colpi di pietra dal marito. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Alberto Matano spiazza tutti: la mossa a sorpresa che cambia La Vita in Diretta