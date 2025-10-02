Alberi non curati la sera spaccio e balordi | la denuncia a Torrione
Mancata cura degli alberi a Salerno. La segnalazione arriva da un nostro lettore, in relazione ad un disagio che interessa via Lucio Petrone: "Volevo segnalare la crescita a dismisura di questi alberi in via Lucio Petrone, a Torrione, oramai arrivano al quarto piano dei palazzi circostanti. Se. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: alberi - curati
Un cittadino: "Mai curati gli alberi di via della Fornace Bizzarri stanno morendo"
Secondo i primi risultati del progetto #RigeneraBoschi di Sorgenia in cinque oasi naturalistiche d’Italia, gli #alberi curati, oltre a crescere meglio, sono più resistenti ai #cambiamenticlimatici - facebook.com Vai su Facebook